السيد القبانجي: العراق لا يحتاج الى قواعد عسكرية اجنبية

2021/12/10 | 14:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد امام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، اليوم الجمعة، عدم حاجة العراق لوجود قواعد عسكرية أجنبية، او لوجود خمسة الاف مستشار.وقال السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة، وحصلت “الايام نيوز” على نسخة منها، انه “يقدم شكره لرؤساء الكتل ولسماحة السيد مقتدى الصدر، لان اجتماعات البيت الشيعي تدخل السرور على شيعة اهل البيت […]

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