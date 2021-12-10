2021/12/10 | 15:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاص آخرين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوميكرون يثير مخاوف الأردن.. قد يكون تحور في المملكة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوميكرون يثير مخاوف الأردن.. قد يكون تحور في المملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).