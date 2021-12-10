الاردن: أوميكرون قد يكون تحور في المملكة

2021/12/10 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في الأردن رائدة القطب، إن الشخص المصاب بمتحور "أوميكرون" ولا يوجد له تاريخ سفر، قد يكون أصيب بالفيروس "بعد تحوره في المملكة".

وأوضحت القطب لقناة "المملكة" اليوم الجمعة، أن انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره.

وأشارت إلى أن "الحالة المكتشفة للشخص الذي لم يسافر عبر إجراء فحص روتيني لـ5-10% من العينات لمعرفة المتحورات، حيث ثبتت إصابته بـ"أوميكرون"".

وأردفت القطب، أن الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاص آخرين قبل اكتشاف إصابته، مشيرة إلى سرعة انتشار النسخة المتحورة"، لافتة إلى أن "النظام الصحي في الأردن ما زال قادرا على تحمل الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس عن تسجيل أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأردن.

المصدر: روسيا اليوم

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