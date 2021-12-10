الرأسمالية المعولمة وتجديد رؤية اليسار الفكرية - لطفي حاتم

2021/12/10 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم -أدى انهيار خيار التطور الاشتراكي الى سيادة أسلوب الانتاج الرأسمالي باعتباره نهج وحيد للتطور الاجتماعي وأثارت تلك الوحدانية كثرة من الأسئلة المنهجية تتصدرها – هل تسعى أحزاب اليسار الاشتراكي الى تجديد برامجها الفكرية - السياسية؟ هل مازالت عدتها الفكرية الملائمة لمرحلة المعسكرين قادرة على تطوير كفاحها الوطني؟ هل لا زال استلام السلطة السياسية والاحتفاظ بها مهمة كفاحية؟- هذه الأسئلة المنهجية وغيره ......





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