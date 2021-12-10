القارئ ’الحشاش’ يرد بشأن محفل القرآن المثير للجدل في مصر!

2021/12/10 | 15:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

علق قارئ القرآن المصري صديق إبراهيم الحشاش على فيديو من حفل تلاوة أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عنوانه.

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وكتب على المقطع: "الحشاش لما يكون رايق تعيش معاه أحلى دقايق"، فيما أوضح القارئ أن لقبه العائلي هو الحشاش وأنه كان يسمي نفسه بالاسم الثلاثي فقط في نقابة القراء صديق إبراهيم بسيوني، وأن أفراد عائلته غضبوا منه واتهموه بأنه يتبرأ من اسم ولقب عائلته، واضطر بعدها لكتابة اسمه بالكامل على صفحته وعلى الكارت الخاص به متأسيا بالشيخ المنشاوي والطبلاوي والطاروطي والخشت والشيخ حشاد".

وقال الحشاش في أول مكالمة مع نقيب القراء الشيخ محمد حشاد، إنّ "اسم الحشاش ليس عاراً"، وإنه "كان يقصد نفسه بالحشاش".

وأضاف: "لا علاقة لي بمفهوم غيري وغير مسؤول عن مفهوم غيري وأنا بقول ما بداخلي وغيري يفهم زي ما هو عايز، وأنا غير مسؤول عن اختلاف الثقافات عند الناس".

وأشار بالقول، "إنّنا نعيش في مجتمع مختلف الثقافات ومختلف الفكر ولدينا نسبة أمية عالية جداً.



أنا غير مسؤول عنها"، متابعًا: "أنا غير مسؤول عن أفكار الناس اللي بتتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي".

واعتذر القارئ في نهاية المداخلة للمجتمع المصري، مشددًا على أنه يمتثل لأساتذته في تلاوة القرآن.

- الوطن

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