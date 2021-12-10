كأس العرب: تونس تواجه عمان في أولى مواجهات ربع النهائي

2021/12/10 | 15:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت منافسات كأس العرب 2021، إلى مرحلة الأدوارالإقصائية بخروج المغلوب، إذ تنطلق اليوم الجمعة، مواجهات ربع النهائي، إذ تلعب تونس مع نظيرتها عمان، فيما يستضيف منتخب قطر نظيره الإماراتي.

وتأهل منتخب قطر كمتصدر عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما تأهل منتخب عمان كوصيف برصيد 4 نقاط، وفي المجموعة الثانية، تأهل منتخب تونس كمتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب الإمارات كوصيف برصيد 6 نقاط.

ويستضيف إستاد المدينة التعليمية مواجهة قوية ومرتقبة بين منتخبي تونس وعمان، في ربع نهائي كأس العرب، اليوم الجمعة.

ويسعى منتخب تونس إلى إكمال انطلاقته الرائعة بتحقيق الفوز لاستكمال مشواره في البطولة العربية نحو لقب كأس العرب، بينما يلعب منتخب عمان على تحقيق مفاجأة كبرى في خطف المباراة من نظيره التونسي مستغلاً أدق التفاصيل والجزئيات حتى الرمق الأخير من المواجهة الحاسمة.

ولا تحتمل المباراة القسمة على اثنين، حيث أن كلا الفريقين قدم أداء جيد ويسعى إلى الصعود إلى الدور القادم من البطولة، لحصد الجوائز القيمة في البطولة لأصحاب المراكز الأولى والتي تصل إلي ملايين الدولارات.

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