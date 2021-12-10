هيئة الاتصالات تتحدث عن

2021/12/10 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم

الجمعة، الجهة المسؤولة عن إلغاء ضريبة

كارتات الهاتف النقال، فيما أعلنت

عزمها منح تراخيص للجيل الرابع تختلف عن

المعمول بها حالياً.

وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصال

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