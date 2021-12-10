التعليم تتحدث عن نتائج القبول المركزي

2021/12/10 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، موعد إعلان نتائج القبول

المركزي في الجامعات العراقية للعام

الدراسي 2022/2021.

وقال وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب

خلال اجتماع مع دائرة الدراسات

والتخطيط وا

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