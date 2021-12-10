أول رئيس دولة عربية يهنئ بمئوية الدولة العراقية

2021/12/10 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشعب العراقي بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.

وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة..



مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام ١٩٢١ الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ.

وتابع الرئيس السيسي، ان"مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية".

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