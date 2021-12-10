السيسى يهنىء العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة

2021/12/10 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى،العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة.وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي : "يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة..مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ ..مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع ….بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية"./انتهى8

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