المرجع المدرسي بعد الانتخابات :على العلماء والقادة ان يرسموا خارطة الطريق نحو التقدم الحضاري الشامل

2021/12/10 | 15:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ أكّد المرجع الديني محمد تقي المدرسي ان الإنتخابات في العراق حدثٌ هام، فبالرغم من الحديث عن السلبيات التي رافقت العملية الإنتخابية الأخيرة، إلا أن الإنتخابات بحد ذاتها حدثٌ عظيم في تأريخ العراق الذي عاش ردحاً طويلاً من الزمن يعاني الحكومات الإستبدادية والديكتاتورية.وقال خلال كلمته الإسبوعية المتلفزة، أنه و بالرغم من إحتمالية وجود أيادٍ تلاعبت ببعض جوانب الإنتخابات الأخيرة، إلا أن الإنتخابات قد جرت وشارك فيها الشعب العراقي في إنتخاب من يراه صالحاً لقيادة المرحلة ولا يجوز لأحد أن ينكر أصل الإنتخابات، داعياً إلى شكر الله على نعمة الإنتخابات التي لا مثيل لها في كثيرٍ من الدول المحيطة بالعراق، والإنطلاق من نتائجها لرسم خارطة طريقٍ لمستقبل العراق وشعبه.ودعا المرجع المدرسي، الفائزين بثقة الشعب، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه الشعب العراقي، مبيّناً أن الفوز بالمقعد النيابي ليس فرصةً للتمتع بالمنصب وإمكاناته، بل هو إمتحانٌ ومسؤولية كبيرة تجاه أمانة أصوات الناخبين، وعلى الفائزين أن يؤدوا دوراً إيجابياً في رسم مستقبل هذا البلد، من خلال إتباع الدين والقيم والإبتعاد عن الأهواء والمصالح الضيقة.كما دعا العلماء والمفكرين من أصحاب البصيرة إلى وضع خارطة طريق أمام الفائزين في الإنتخابات لتنفيذ برامجهم الإنتخابية التي وعدوا بها وليصلوا الى الهدف المنشود، مؤكداً أن مسؤولية المحافظة على البلد مسؤولية جماعية، ولا يمكن لأحد أن يتهرب من هذه المسؤولية تحت أي عذرٍ أو تبرير./انتهى

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