بيليه أسطورة كرة القدم بثوب المستشفى مبتسمًا: لا تقلقوا أنا استعد لموسم العطلات

2021/12/10 | 15:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو لـCNN، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، البالغ من العمر 81 عامًا، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الكيميائي لورم في القولون يوم الأربعاء.

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