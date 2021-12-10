2021/12/10 | 15:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني في خطوة غير مسبوقة على المستوى الدولي تهدف إلى تجنيب المجتمع أضرار السجائر بأنواعها، تتجه نيوزيلندا إلى منع شبابها من التدخين بشكل نهائي في المستقبل القريب.وبموجب قانون يتوقع أن يُفعل العام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سابقة عالمية..



أول دولة تستعد لمنع شبابها من التدخين نهائيا المركز الخبري الوطني.

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