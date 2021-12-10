العمليات المشتركة تصدر بياناً بشأن إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف

2021/12/10 | 15:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، بياناً بشأن إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف في العراق.وقالت العمليات المشتركة في البيان، أن “القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر، وننفي ما صدر من بعض وسائل الاعلام بخصوص بقاء هذه القوات”.وأضافت “لقد تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة وفق متبنيات الحوار […]

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