أبطال أوروبا: كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16

2021/12/10 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسدل الستار أمس الخميس، على مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إذ من المقرر أن تجرى قرعة دور الـ16 للمسابقة القارية الإثنين المقبل، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية.

وسيتم توزيع الفرق الـ16 إلى مستويين، حيث يتواجد في التصنيف الأول الفرق التي حصلت على صدارة المجموعات الثمانية بدور المجموعات، وهي ريال مدريد الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من إنجلترا وليل الفرنسي.

في المقابل، يتواجد في التصنيف الثاني، الأندية التي حصلت على الوصافة في المجموعات الثمانية، وهي أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين، وتشيلسي الإنجليزي وإنتر الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وتقام جولة الذهاب أيام 15 و16 و22 و23 فبراير (شباط) القادم، على ملاعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجرى جولة الإياب أيام 8 و9 و15 و16 مارس (آذار) المقبل بملاعب فرق التصنيف الأول.

يذكر أن لائحة البطولة تنص على أنه لا يمكن لأي فريق أن يلعب مع ناد من نفس البلد في دور الـ.16

ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية بمدينة سان بطرسبرغ الروسية في 28 مايو (أيار) 2022.

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