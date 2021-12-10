الحلبوسي مستذكراً النصر: يجب انصاف ذوي الشهداء واعادة جميع النازحين

2021/12/10 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استذكر رئيس تحالف “تقدم” محمد الحلبوسي، يوم النصر العظيم على تنظيم داعش الارهابي، داعياً إلى انصاف ذوي الشهداء واعادة جميع النازحين.

وفيما يلي نص تغريدة الحلبوسي على “تويتر”:

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