نشأت أكرم: هؤلاء اللاعبون هم الأفضل في كأس العرب

2021/12/10 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النجم السابق لمنتخب العراق، نشأت

أكرم، أن بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 عرفت

تفوقا واضحا لمنتخبات عرب إفريقيا خلال

الدور الأول من المنافسات، مبرزا

إعجابه بمردود مجموعة من لاعبي المغرب

ومصر والجزائ

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