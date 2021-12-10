الحكيم يؤكد ضرورة الحفاظ على النصر وتعزيزه بضربات موجعة على رؤوس الإرهاب

2021/12/10 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار

الحكيم، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم

النصر على تنظيم داعش، ضرورة الحفاظ على

النصر وتعزيزه بضربات موجعة على رؤوس

الإرهاب.

وقال الحكيم، في بيان تلقته وكالة نون

الخبر

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