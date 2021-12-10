بيع سيف نابليون بونابرت وبعض أسلحته النارية في مزاد بهذا السعر

2021/12/10 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن بائعو المزادات في الولايات المتحدة أن السيف الذي حمله نابليون بونابرت عندما قاد انقلاب عام 1799 في فرنسا، وخمسة من أسلحته النارية بيعت في مزاد بنحو 2.9 مليون دولار.

وقال رئيس الشركة كيفين هوغان لوكالة فرانس برس بأن القطعة التي عرضت للبيع من قبل شركة Rock Island Auction ومقرها إلينوي في الولايات المتحدة، بيعت في 3 كانون الثاني عبر الهاتف إلى مشتر لم يكشف عن هويته.

وتم تقدير قيمة السيف وخمسة مسدسات مزخرفة في البداية ما بين 1.5 مليون دولار إلى 3.5 مليون دولار.

وأضاف: إنه "مع بيع مقتنيات نابليون بونابرت بـ2.87 مليون دولار يأخذ المشتري قطعة تاريخية نادرة للغاية إلى المنزل".

وتابع: "يسعدنا أن نتيح لهم الفرصة للحصول على مثل هذا الشيء التاريخي".

والسيف المرفق بالغمد، وهو القطعة الأهم في المجموعة، مصنوع في مشغل صانع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي قرب باريس، وحمله نابليون بونابرت خلال انقلاب التاسع من تشرين الثاني 1799، وفق دار روك أيلاند أوكشن كومباني التي تعرف نفسها بأنها الرائدة عالميا في بيع الأسلحة النارية والسلاح الأبيض والمعدات العسكرية الموجهة لهُواة الجمع.

وبعد تتويجه إمبراطورا، يُعتقد أن نابليون قد قدم السيف للجنرال جان أندوش جونوت، لكن زوجة الجنرال أُجبرت لاحقا على بيعه لسداد الديون.

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