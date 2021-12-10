العمليات: القوات الأمريكية ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية ديسمبر

2021/12/10 | 15:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أنّ القوات القتالية للتحالف الدولي ستغادر العراق بالكامل قبل نهاية هذا الشهر.

ونفت القيادة في بيان، 10 كانون الأول/ديسمبر، "ما صدر من بعض وسائل الاعلام بخصوص بقاء هذه القوات".

وقال البيان، أنّ "الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة تم وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي ومخرجات اجتماعات الفرق الفنية مؤخرًا، على نقل أفراد التحالف ذوي الدور القتالي خارج العراق والإعلان رسميًا عن إنهاء المهام القتالية".

وأضاف البيان، أنّ "أفراد التحالف سيكونون موجودين في العراق لتقديم الدعم والمشورة والتمكين للقوات الأمنية العراق"، مشيرًا إلى "مغادرة معظم هذه القوات بالفعل".

وتابع البيان، "سيتم إخلاء الباقين خلال الأيام القادمة، وستكون هناك مجموعة من المستشارين تحل محل القوات السابقة، لأجل دعم قواتنا الأمنية الباسلة"، مؤكدًا أنّ "ما صدر من بيان يوم أمس عن مخرجات الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي حو وجود وعمل المستشارين سيكون حصرًا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية".

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