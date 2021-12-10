الرئيس التونسي يدعو لتغيير الدستور.. ومحللون: لا يملك الحق

2021/12/10 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من 4 شهور على قرارته الاستثنائية بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدستور الحالي لم يعد صالحا، وشدد على ضرورة تغيره.

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