2021/12/10 | 15:44 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي بذكرى "النصر": لا بدّ من إنصاف ذوي الشهداء والجرحى وإعادة النازحين وتعويض المتضررين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/10 | 15:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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