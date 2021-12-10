بلفظ بذيء.. ترامب يوجه إهانة شخصية لنتانياهو

2021/12/10 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب “لفظا بذيئا” بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، منتقدا إياه بسبب تهنئته جو بايدن على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة أواخر العام الماضي، حسبما ذكرت […]

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ترامب يوجه إهانة شخصية لنتانياهو المركز الخبري الوطني.

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