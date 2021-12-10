2021/12/10 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتمد البرلمان الألماني (البوندستاغ)، اليوم الجمعة، تعديلات على قانون حماية السكان من العدوى التي اقترحتها الأحزاب الحاكمة حول إجبارية التطعيم بالنسبة للعاملين في القاع الصحي.وتقدمت بمشروع القانون الأحزاب الحاكمة.وبحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تقر إلزامية التطعيم للعاملين في القطاع الصحي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تقر إلزامية التطعيم للعاملين في القطاع الصحي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تقر إلزامية التطعيم للعاملين في القطاع الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).