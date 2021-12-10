2021/12/10 | 16:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يزال جاهزا للحوار مع روسيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين في باريس: “تتطلب هذه الأزمة اتخاذ قرار سياسي ودبلوماسي وتحقيق تسوية، ونرحب بالحوار بين الرئيسين (جو) بايدن و(فلاديمير) بوتين، وكذلك بالجهود الهادفة لعقد اجتماع جديد بصيغة نورماندي، لأن الحوار يزداد أهمية عندما يزداد التوتر”.

وأضاف: “إن اقتراحنا حول إجراء الحوار في إطار مجلس روسيا-الناتو لا يزال ساري المفعول”.

التالي

منذ 38 دقيقة

مذكرة توقيف بحق وزير سابق في قضية تفجير مرفأ بيروت

منذ 46 دقيقة

البيطار يطلب توقيف وزير سابق بقضية انفجار مرفأ بيروت

منذ ساعتين

وزير المالية الفرنسي: إريك زمور يمثل تهديداً للديمقراطية

منذ 3 ساعات

6 آلاف امرأة خدمن بالجيش الأفغاني في مرمى مخاطر طالبان

منذ 3 ساعات

إيران تدين المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين

منذ 5 ساعات

جنوب إفريقيا: تراجع الوفيات بسبب أوميكرون

منذ 6 ساعات

رئيس الوزراء اللبناني يطلب دعماً عاجلاً من مصر

منذ 7 ساعات

الخزانة الأمريكية: الولايات المتحدة “أفضل مكان” لغسل الأموال

منذ 7 ساعات

واشنطن: إذا شك الإيرانيون في الولايات المتحدة… سيفاجأون

منذ 8 ساعات

مسؤول: بايدن لم يقدم تنازلات لبوتين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناتو يؤكد استعداده للحوار مع روسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناتو يؤكد استعداده للحوار مع روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).