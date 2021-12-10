2021/12/10 | 16:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستجدات حول لجنة الكشف عن مصير موسى الصدر.. وثيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/10 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستجدات حول لجنة الكشف عن مصير موسى الصدر.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستجدات حول لجنة الكشف عن مصير موسى الصدر.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).