دولة اوربية تمنح مكافأة مالية لمتلقي لقاح كورونا

2021/12/10 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وافق برلمان سلوفاكيا، على خطة لمنح المواطنين من سن الستين فما فوق ، ما يصل الى 300 يورو (339 دولارا) اذا تم تطعيمهم ضد كوفيد-19.وذكرت /الاسوشيتد برس/وافق 97 نائبا مقابل 13 على منح الذين يتلقون جرعة اولية واحدة على الاقل من اللقاح بحلول الخامس عشر من الشهر المقبل 200 يورو (226 دولارا) نقدا، واولئك الذين يحصلون على جرعة معززة بحلول ذلك التاريخ سيحصلون على 300 يورو ".وحتى الآن، تم تطعيم 46.5 % فقط من سكان سلوفاكيا البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة.وتواجه سلوفاكيا ارتفاعا قياسيا في عدد الاصابات، ما يجعلها واحدة من اكثر المناطق تضررا في العالم.وتخضع البلاد للاغلاق منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي مع السماح للمواطنين بمغادرة منازلهم لاسباب محددة فقط./انتهى3

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