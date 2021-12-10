بالفيديو .. مسيرة بالعجلات في الحلة احتفالا بيوم النصر

2021/12/10 | 16:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ نظمت هيئة الحشد الشعبي في بابل اليوم الجمعة ، مسيرة بالعجلات وسط مدينة الحلة ، بمشاركة من المواطنين ، بمناسبة يوم النصر وتحرير العراق من داعش .وقال مدير اعلام هيئة الحشد الشعبي في بابل محمد الخفاجي:" ان الهيئة نظمت ايضا معرضا للصور الفوتوغرافية تضمن صورا توثق انتصارات الحشد وصورا لبعض الاسلحة التي تركتها فلول داعش اثناء تطهير منطقة جرف النصر شمالي بابل "./ انتهى

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