2021/12/10 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اضطرت شركة أبل إلى وقف إنتاج آيفون وآيباد لعدة أيام، لأول مرة منذ عقد، رغم أنها دائما ما تستغل العطلات الصينية لتكثيف الإنتاج.ومن المحتمل أن حاجزي أجهزة آيفون وآيباد لن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبل تضطر لوقف إنتاج آيفون وآيباد..



أزمة تحدث لأول مرة منذ 10 سنوات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبل تضطر لوقف إنتاج آيفون وآيباد.. أزمة تحدث لأول مرة منذ 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبل تضطر لوقف إنتاج آيفون وآيباد.. أزمة تحدث لأول مرة منذ 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).