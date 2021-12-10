انتهاء الصلاح -الجزء الأخير - نادية خلوف



انتهاء الصلاح -الجزء الأخير - نادية خلوف
2021/12/10 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف يمكن أن نختصر الزمن .

سوف أمحو الماضي و أبدأ من جديد .

لنفترض أنني ولدت اليوم وسوف أعيش لعشرين عام مقبلة .

إنها أعوام كافية لصنع شيء ما، لكنني أمحو دائماً أيامي، أحلامي ، كي أبدأ من جديد و الجديد لا يأتي .

فقط القديم مخزن في ذاكرتي .

تقول أمي أنني عانس لأنني سمراء تريد أن يأتي الرجال ويركعون أمامي لأنني بيضاء لم أر رجلاً جثى على قدم فتاة، بل يُفهمها دائماً أنّه الأجمل و الأذكى .

هو ف ......

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