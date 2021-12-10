مزاد الأعضاء البشرية - الهيموت عبدالسلام

2021/12/10 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الهيموت_عبدالسلام 1/لا يخفى على الكثيرين أن الإنسان هو أهم ثروة بشرية على الأرض، إنه أهم من كل النفط والفحم والأسلحة العسكرية والذهب والصلب مجتمعين.الذهب والفضة والنفط والغاز لا تكون لهم قيمة إلا إذا كان هناك عمال يستخرجونها من باطن الأرض، والأرض لا تعطي ما بأحشائها من حبوب وكروم وحوامض وغيرها من دون سواعد الفلاحين، وحتى أكثر الروبوتات العالية التقنية لتشتغل لوحدها يجب أن يتم تصميمُها وإنتاجها وصيانتها وتشغيلها ......





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