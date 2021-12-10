السعودية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

2021/12/10 | 17:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات السعودية في ميناء جدة الاسلامي، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 888 ألف حبة.

وأوضحت السلطات أنه “وردت إرسالية إلى السعودية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن معاجين في إحدى الحاويات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجاويف براميل المعاجين”.

وأكدت الهيئة أنها “ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لإحدى أبرز مهماتها الممثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات”، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى “الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني”.

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