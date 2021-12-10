2021/12/10 | 17:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجح علماء وراثة في استخدام تقنية CRISPR لتعديل جينوم الفئران بحيث تلد إما ذكورا أو إناثا فقط، وهو ما تحقق بنسبة 100%.ويمثل هذا النجاح، بحسب مجلة Nature Communications، إنجازا مهما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقنية علمية تتيح الحصول على فئران من جنس واحد فقط المركز الخبري الوطني.

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