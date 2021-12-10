بيان من المكتب الخاص للصدر

2021/12/10 | 17:12 - المصدر: NRT عربية

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أكد المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، أن اللجنة المشكلة بخصوص الكشف عن مصير موسى الصدر ما تزال مستمرة في عملها.

وقال المكتب في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (10 كانون الأول 2021)، إنه "ما زالت اللجنة المكلفة بكشف مصير المغيَّب: آية الله السيد موسى الصدر (دامت بركاته) تعمل من أجل كشف الحقائق عن ما يخصّ هذا الملف وإلى الآن لم تنتهِ من عملها، ولم تقِف على الحقيقة النهائية عن حياته أو استشهاده".

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