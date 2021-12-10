داعياً العراقيين الى شكر الله على نعمة الإنتخابات.. المدرسي: على الفائزين أن يؤدوا دوراً إيجابياً في رسم مستقبل العراق

2021/12/10 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد آية الله السيد محمد تقي المدرسي،

الجمعة، أن الإنتخابات في العراق حدثٌ

هام، فبالرغم من الحديث عن السلبيات

التي رافقت العملية الإنتخابية

الأخيرة، إلا أن الإنتخابات بحد ذاتها

حدثٌ عظيم في تأريخ العر

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