أحد نوابها العشرة: نينوى هي الركيزة الاساسية لتشكيل التحالف الجديد

2021/12/10 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب الفائز عن محافظة نينوى، ثابت بشار العباسي، اليوم الجمعة، على توحيد الشمل من نينوى.

وقال العباسي، عبر "تويتر": "بعزمنا العراقي الواثق وحكمة أركان تحالفنا وهدفنا السامي لخدمة الوطن تكللت جهود الجميع بلم الشمل وتوحيد الموقف وتشكيل تحالفنا".وأضاف: "الذي اصبحت نينوى ركيزة اساسية فيه بنوابنا العشرة وإلى مزيد من النجاحات لخدمة العراق العظيم".

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