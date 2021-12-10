العراق يسير رحلته التاسعة لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا

2021/12/10 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، تسيير رحلة جوية تاسعة لإعادة العراقيين العالقين في بيلاروسيا.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رحلة اجلاء تاسعة للراغبين بالعودة طوعاً وعلى متنها 417 مسافرا عراقيا".

وأكدت أن جهودها "مستمرة لدعم العودة الطوعية".

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