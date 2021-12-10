العراق.. بمعدل إصابات شهري كارثي .. البصرة مدينة النفط والسرطانات - عاجل

2021/12/10 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الجمعة، عن تسجيل عددا كبير من الإصابات بمرض السرطان لأسباب عديدة بينها النفط.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، مهدي التميمي، لـ(بغداد اليوم) إنه "من المؤسف ان تسجل محافظة البصرة إعداد كبيرة للمصايين بمرض السرطان".

وأوضح أن "الإصابات المسجلة لكل شهر تجاوزت الـ800 اصابة منذ 2019 واستمرارا لهذه السنة"، مؤكدا أن "هذه الإصابات بتزايد".

وأضاف أن "هنالك أسباب عديدة تقف خلف هذا العدد المتزايد من الإصابات ومن بين أهم هذه الأسباب هو الغاز المنبعث من استخراج النفط حيث لوحظ ان المناطق القريبة من انبعاث هذه الغازات تسجل أعداد أكثر من المناطق الأخرى".

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