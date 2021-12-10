روسيا : تحالف / اوبك + / سيواصل زيادة الامدادات

2021/12/10 | 17:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك اليوم الجمعة :" ان تحالف / اوبك+ / لمنتجي النفط سيواصل زيادة الامدادات لسد الطلب المتنامي على الخام ".وقال نوفاك في تصريحات للتلفزيون الروسي :" ان تقلبات سوق النفط ليست مرتفعة للغاية في الوقت الراهن ".وكانت اسعار النفط انخفضت اليوم الجمعة ، وهبطت العقود الآجلة للخام الامريكي سبعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، الى 70.87 دولاراً للبرميل ، بعدما تراجعت اثنين بالمئة في جلسة متقلبة في اليوم السابق.ونزلت العقود الآجلة لبرنت اربعة سنتات الى 74.38 دولاراً للبرميل ./انتهى3

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