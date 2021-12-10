اليابان تسجل 8 إصابات جديدة بـ

2021/12/10 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثبتت إصابة 8 أشخاص بالمتحور الجديد لدى وصولهم إلى مطارات يابانية من أواخر نوفمبر حتى بداية هذا الشهر، حسبما جاء في بيان لوزارة الصحة.

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