2021/12/10 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية: رحلة إجلاء تاسعة للراغبين بالعودة الى البلاد المركز الخبري الوطني.

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