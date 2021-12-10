معادٍ للمسلمين ومن أصول جزائرية.. من المرشح الرئاسي إريك زمور المدان مرتين بالتحريض على الكراهية؟

2021/12/10 | 17:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طغت أعمال العنف على خطوات إريك زمور الأولى كمرشح رئاسي.تحول الكاتب المتحفظ في فرنسا إلى منظّر يميني متطرف وتعرض للهجوم وهو في طريقه إلى المنصة.بعد لحظات، ألقى الصحفي السابق أول خطاب رسمي له في حملته الانتخابية.

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