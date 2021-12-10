الخارجية تعلن عن رحلة إجلاء تاسعة للراغبين بالعودة طوعاً للعراق

2021/12/10 | 17:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن تسيير رحلة اجلاء تاسعة لإعادة العراقيين العالقين في بيلاروسيا.وذكرت الوزارة، في بيان، أن “رحلة اجلاء تاسعة للراغبين بالعودة طوعاً وعلى متنها 417 مسافرا عراقيا”.وأكدت أن جهودها “مستمرة لدعم العودة الطوعية”.

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