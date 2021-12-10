شاهد بالفيديو.. كيف كانت ردة فعل صدام حسين لحظة اسقاط تمثاله وسط ساحة التحرير؟

2021/12/10 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CA2OMhJz0G0

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