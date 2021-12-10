شاهد بالفيديو.. كلام الناس | من مدينة الفاو

2021/12/10 | 17:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KI9vOLKBi4M

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