2021/12/10 | 18:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات في بابل. وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز شعبة مخدرات الاقضية في محافظة بابل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 متهمين بحيازة المخدرات في بابل المركز الخبري الوطني.

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