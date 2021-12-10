الدولار يسجل استقرارا نسبيا في التعاملات المسائية

2021/12/10 | 18:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات المسائية، الجمعة، استقرار نسبيا في الاسواق المحلية.

وقد جاء سعر صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب مع إغلاق البورصة المحلية، اليوم (10 كانون الأول 2021)، كما يأتي:

سعر الشراء 147.850

سعر البيع 148.250

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