يونس محمود: نسعى لبناء منتخب قوي يستمر لسنوات

2021/12/10 | 18:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمح النائب الثاني لرئيس الاتحاد

العراقي لكرة القدم، يونس محمود، إلى أن

منتخب العراق قدّم أداءً مقبولا خلال

مشاركته في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021،

مؤكدا أن المرحلة القادمة ستعرف تلبية

كل المطالب ال

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