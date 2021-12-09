القوات الحكومية اليمنية تكبد المتمردين الحوثيين خسائر فادحة

2021/12/10 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا استمرارها في مقاتلة المتمردين الحوثيين على جبهات مأرب.

وأكدت القوات اليمنية إطلاق النيران على مواقع للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على الخطوط الأمامية بالقرب من مدينة مأرب الاستراتيجية، أسفرت عن قُتل المئات منهم، وتجدر الإشارة إلى أن محافظة مأرب تعد موطنا مؤقتا لمئات الآلاف من النازحين الذين فروا من مدن أخرى على الخطوط الأمامية.

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