البنك المركزي العراقي يعلن انهاء الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت

2021/12/10 | 18:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي العراقي انهاء الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت.

وقال البنك في بيان انه انهى جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من ايرادات تصدير النفط الخام العراقي مؤكدا امكانية تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات قبل نهاية العام الحالي لإنهاء هذا الملف.

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